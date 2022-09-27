Вероятно, Запад забыл, что РФ имеет систему "Периметр", в народе ещё названную системой "Мёртвая рука".
Об этом напомнил военкор Андрей Руденко и отметил, что если будут уничтожены все российские командные пункты и личный состав, данная система в автоматическом режиме "активирует протокол взаимного уничтожения противника".
Он отметил, что безответственные политики должны перестать нагнетать ситуацию и усадить за стол переговоров Зеленского, и осознать, что пришло время договориться.
"Повышать ставки больше некуда. В этой войне не будет победителя", — подытожил журналист.
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