Система "Мёртвая рука" активирует протокол уничтожения всего живого на Западе

Вероятно, Запад забыл, что РФ имеет систему "Периметр", в народе ещё названную системой "Мёртвая рука".

Об этом напомнил военкор Андрей Руденко и отметил, что если будут уничтожены все российские командные пункты и личный состав, данная система в автоматическом режиме "активирует протокол взаимного уничтожения противника".

Он отметил, что безответственные политики должны перестать нагнетать ситуацию и усадить за стол переговоров Зеленского, и осознать, что пришло время договориться.

"Повышать ставки больше некуда. В этой войне не будет победителя", — подытожил журналист.