Российские войска продолжают наступать в ДНР.
Это главное из "свежей" сводки Генерального штаба армии Украины 27 сентября.
Российская армия продолжает сосредоточивать усилия и пытается занять всю территорию Донецкой области, сообщают в ВСУ.
"Армия России наступает в районах н. п. Соледар, Майорск, Курдюмовка, Зайцево, Артёмовск, Бахмутское, Выемка, Спорное, Первомайское и Камьянка", — отмечено в сообщении.
Объединённые силы нанесли два ракетных и шесть авиационных ударов, а также 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по объектам в районах полутора десятков населённых пунктов. Среди них Авдеевка, Николаев, Запорожье, Очаков.
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