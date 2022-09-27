Генштаб ВСУ: русская армия продолжает наступление в ДНР

Российские войска продолжают наступать в ДНР.

Это главное из "свежей" сводки Генерального штаба армии Украины 27 сентября.

Российская армия продолжает сосредоточивать усилия и пытается занять всю территорию Донецкой области, сообщают в ВСУ.

"Армия России наступает в районах н. п. Соледар, Майорск, Курдюмовка, Зайцево, Артёмовск, Бахмутское, Выемка, Спорное, Первомайское и Камьянка", — отмечено в сообщении.

Объединённые силы нанесли два ракетных и шесть авиационных ударов, а также 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по объектам в районах полутора десятков населённых пунктов. Среди них Авдеевка, Николаев, Запорожье, Очаков.