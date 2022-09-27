ВСУ остались без зимней боевой экипировки из-за мобилизации на Украине

Бои на Украине не спешат заканчиваться и, скорее всего, продолжатся в зимний период. В связи с этим Киев запросил у Запада ещё больше оружия. Однако есть проблема, решить которую западные спонсоры не в состоянии, — нехватка зимнего обмундирования. Его попросту нет, пишет "Военное обозрение".

Предприятия Украины не могут обеспечить всю армию зимней экипировкой, страны НАТО также пообещали Киеву помочь с решением проблемы лишь на 50 процентов. В связи с частичной мобилизацией в РФ Владимир Зеленский призвал на военную службу ещё несколько сотен тысяч человек, которых не во что одевать.

Минобороны Украины заявило, что контракты на поставку зимнего обмундирования заключены, однако сроки исполнения заказов остаются неизвестными.

"Ни у одного производителя — ни у украинского, ни у западного — нет в таком количестве одежды в стоке, чтобы просто купить и привезти… Полностью контракты, которые необходимы для обеспечения зимней одеждой, заключены. Сейчас продолжаются вопросы логистики и отшивание этой формы", — цитирует источник слова замминистра обороны Украины Анны Маляр.