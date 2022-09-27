Литовкин о поставках оружия Украине: "Война — это бизнес для Запада"

Военный эксперт Виктор Литовкин прокомментировал сообщение Bloomberg о том, что Запад не будет наращивать поставки вооружения Украине.

Военная помощь, которую Украина получает от западных стран, не так уже велика, считает отставной полковник.

"Эти поставки можно описать одним выражением: "Чтобы собака не сдохла, но громко лаяла". На Западе понимают, что Украина не может выдержать противодействия с Россией", — заявил Литовкин в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, Запад продолжает поставки вооружения, потому что ему это выгодно с коммерческой точки зрения. Восточная Европа давно хотела избавиться от старой советской техники, но на её утилизацию нужны были средства. Теперь это вооружение передаётся Киеву, чтобы армия России утилизировала его в ходе спецоперации, отметил военный эксперт.

"Война — это бизнес для Запада", — подчеркнул Литовкин.