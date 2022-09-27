Американские пропагандистские СМИ с полной серьёзностью тиражируют украинскую шутку о том, что Россия является самым крупным поставщиком оружия Украине.
В качестве доказательства приводятся сомнительные данные, в соответствии с которыми армия Украины в ходе Харьковского контрнаступления захватила большое количество трофеев, в частности, более 200 танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты.
Издание "Военное дело" отмечает, что первоисточником фейковой информации о грандиозных потерях Вооружённых сил РФ под Харьковом является "Институт изучения войны", который чуть ли не каждый день публикует сомнительные новости.
Украинская, а за ней и американская пропаганда распространяет в Сети фотографии сгоревшей российской военной техники, причём многие фото сделаны в 2014 году, а также во время конфликта в Сирии и Нагорном Карабахе. Эти фото используются, как доказательства чудовищных потерь армии РФ в ходе спецоперации.
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