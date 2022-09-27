В Совфеде назвали слухами нехватку экипировки в ВС РФ: Зачем в армии прокладки?

Член комитета Совета Федерации по обороне Дмитрий Перминов назвал фейками информацию о нехватке экипировки для мобилизованных.

В Совете Федерации уверены, что военнослужащим российской армии нет необходимости использовать в качестве стелек прокладки. Он призвал верить словам Владимира Путина.

"Зачем в армии прокладки? Первый раз слышу об этом, и самому, когда в армии служил, даже в голову не могло прийти, чтобы прокладки подкладывать. Надо слушать Верховного главнокомандующего. Президент сказал, что все мобилизованные лица будут обеспечены, экипированы. То есть они будут всем необходимым укомплектованы. Прокладки не нужны", — цитирует слова Перминова издание "Подъём".

В Интернете распространилась информация о том, что мобилизованным якобы рекомендуют перед отправкой на спецоперацию на Украине приобрести прокладки для замены стелек в обуви. Кроме того, появлялись сообщения о необходимости взять с собой жгуты, спальники и бронежилеты.

Ранее экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что в России могут пройти несколько волн мобилизации.