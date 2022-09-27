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ВС РФ и НМ ДНР нанесли удар ВСУ в районе Нестерянки Запорожской области

Силовые структуры

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия для освобождения Донбасса. Подразделение 9-й роты 3-го батальона 35-й стрелковой бригады ВС РФ нанесло удар по позициям противника в районе населённого пункта Нестерянка Запорожской области Украины.

65-я бригада ВСУ совершила неудачную попытку наступления на позиции армии России и понесла большие потери. Сообщается о взятии в плен 4-х солдат, один из которых является офицером.

Издание "Русская весна" опубликовало видеоролик с места событий.

Ранее сообщалось о наступлении российской армии в районах н. п. Соледар, Майорск, Курдюмовка, Зайцево, Артёмовск, Бахмутское, Выемка, Спорное, Первомайское и Камьянка.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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