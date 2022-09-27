Шурыгин: поток бегущих от призыва только оздоровит мобилизацию

Скрываются от частичной мобилизации и уезжают из России, в основном, "новые граждане", прибывшие из Средней Азии, и толку от них в армии никакого.

Об этом сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин.

"В потоке отъезжающих есть такая интересная мощная струя, в особенности, в сторону Средней Азии сейчас собрались отъезжать наши с вами "новые сограждане", — в эфире "Комсомольская правда" сказал аналитик.

Но никто из них не служил в армии РФ и не подходят туда ни по каким параметрам, а значит, использовать таких на войне — себе дороже, убеждён аналитик. А что касается "наших" истеричек, то, если сложить всех, кто за эти восемь дней сбежал, то их количество не дотягивает даже до дивизии.

"Для нас это, как бы цинично ни прозвучало, но легче. Человеческий балласт — мы от них теперь избавимся", — сказал Шурыгин.