GT: техника Запада не поможет Киеву вернуть регионы, решившие войти в состав РФ

Киев не сможет вернуть регионы, которые решили присоединиться к РФ, с помощью западной военной техники. Об этом пишет Global Times.

Эксперт по стратегическим вооружениям из Китая Сун Чжунпин напомнил, что некоторые регионы, пожелавшие стать частью России, частично находятся под контролем киевского режима. По его мнению, украинский конфликт будет продолжаться до тех пор, пока Вооружённые силы РФ не освободят их полностью.

"Руководству Украины не хватит поддержки Запада для возвращения этих территорий", — считает специалист.