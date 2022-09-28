Ксавье Моро: крупное российское наступление начнётся через месяц

Генштаб ВСУ продолжает кидать украинскую армию в атаки, где гибнет большое количество боевиков. Это приведёт к тому, что вскоре ВС РФ перейдут в масштабное наступление.

Тот факт, что украинские войска установили контроль над несколькими населёнными пунктами в Харьковской области, не сможет повлиять на общий ход спецоперации на Украине, уверен военный эксперт из Франции, президент Центра политико-стратегического анализа Ксавье Моро.

"Украинские войска наступают на Красный Лиман, но у них ничего не получается. Там тоже открытое пространство. Все военные историки знают, что линию Изюм — Купянск — Волчанск трудно удерживать", — пояснил он в интервью изданию "Украина.ру".

Специалист добавил, что уже к ноябрю националисты не смогут прятаться от ВКС РФ под листвой в "зелёнке", а это станет концом для ВСУ.

Именно тогда российская армия вместе с ополченцами донбасских республик начнёт крупное наступление на Харьков, Славянск или Одессу.

Ранее сообщалось, что украинским боевикам так и не удалось освоить американские "противорадарные" ракеты AGM-88 HARM, которые даже не долетают до цели.