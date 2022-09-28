Российская военная доктрина подразумевает применение тактического ядерного оружия только после начала ядерной войны, пояснил военный эксперт Алексей Леонков.
Тактические ядерные ракеты используются в войне со страной-агрессором или агрессивным блоком, когда ход боевых действий подразумевает численное преимущество противника, добавил он. К тому же, по словам специалиста, сначала должен быть отдан приказ о применении основного ядерного оружия.
"Нужно понимать, что оно у нас применяется только тогда, когда уже было применено основное ядерное оружие. То есть, когда уже обе стороны применили ядерное оружие, но у противника осталась действенная армия", — рассказал Леонков в интервью изданию "Украина.ру".
Военные подразделения противника укомплектованы специальной защитой и экипировкой, чтобы оказывать противодействие даже в условиях постядерного существования, а потому применение тактического ядерного оружия будет оправдано, резюмировал эксперт.
Ранее украинские власти сообщили, что готовы изменить своё решение и объявить новую волну мобилизации на Украине. В этот раз Киев может призвать даже студентов очных отделений вузов.
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