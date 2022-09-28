Леонков: Россия применит тактическое ядерное оружие только после начала войны

Российская военная доктрина подразумевает применение тактического ядерного оружия только после начала ядерной войны, пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

Тактические ядерные ракеты используются в войне со страной-агрессором или агрессивным блоком, когда ход боевых действий подразумевает численное преимущество противника, добавил он. К тому же, по словам специалиста, сначала должен быть отдан приказ о применении основного ядерного оружия.

"Нужно понимать, что оно у нас применяется только тогда, когда уже было применено основное ядерное оружие. То есть, когда уже обе стороны применили ядерное оружие, но у противника осталась действенная армия", — рассказал Леонков в интервью изданию "Украина.ру".

Военные подразделения противника укомплектованы специальной защитой и экипировкой, чтобы оказывать противодействие даже в условиях постядерного существования, а потому применение тактического ядерного оружия будет оправдано, резюмировал эксперт.

Ранее украинские власти сообщили, что готовы изменить своё решение и объявить новую волну мобилизации на Украине. В этот раз Киев может призвать даже студентов очных отделений вузов.