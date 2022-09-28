Боевики ВСУ нанесли удар по гостинице с журналистами в Донецке



Сегодня, 28 сентября, рано утром, в 05:00, националисты киевской власти обстреляли самый центр Донецка. Удар пришёлся и по гостинице, где проживают журналисты.

Пять снарядов ВСУ упали в районе отеля Park Inn, сообщают корреспонденты издания "Русская Весна". Серьёзно пострадал фасад гостиницы, в окнах выбиты стёкла. Кстати, недалеко от отеля расположена местная школа.

Отмечается, что именно в этом отеле все эти годы жили члены миссии ОБСЕ, покинувшие Донецк после начала специальной военной операции.

Боевики киевского режима в столице ДНР уже наносили удары по месту проживания журналистов. В отеле Donbass Palace тогда погибла девушка.

Аналогичный обстрел в Херсоне 25 сентября унёс жизнь общественного деятеля Алексея Журавко. В том же отеле жили журналисты RT, среди них пострадавших нет.