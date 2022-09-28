Сегодня, 28 сентября, рано утром, в 05:00, националисты киевской власти обстреляли самый центр Донецка. Удар пришёлся и по гостинице, где проживают журналисты.
Пять снарядов ВСУ упали в районе отеля Park Inn, сообщают корреспонденты издания "Русская Весна". Серьёзно пострадал фасад гостиницы, в окнах выбиты стёкла. Кстати, недалеко от отеля расположена местная школа.
Отмечается, что именно в этом отеле все эти годы жили члены миссии ОБСЕ, покинувшие Донецк после начала специальной военной операции.
Боевики киевского режима в столице ДНР уже наносили удары по месту проживания журналистов. В отеле Donbass Palace тогда погибла девушка.
Аналогичный обстрел в Херсоне 25 сентября унёс жизнь общественного деятеля Алексея Журавко. В том же отеле жили журналисты RT, среди них пострадавших нет.
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Согласно заявлению главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, власти региона не планируют объявлять о своей независимости после того, как будут оглашены итоги референдума по вхождению в состав РФ.