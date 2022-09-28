The Times: Россию обвинили в диверсии на "Северном потоке"

Авторы тезиса "Россия сама себя обстреливает" вышли на новый уровень.

The Times сообщает, что русские виновны в диверсии на "Северном потоке". По мнению издания, таким образом Москва "запугивает Польшу", которая накануне запустила газопровод из Норвегии.

РФ обвинили во взрыве собственных трубопроводов в Балтийском море с целью дестабилизации ЕС в разгар "энергетической войны".

"Трубопроводы были взорваны в результате подводных взрывов, таких же сильных, как небольшое землетрясение, что привело к трём крупным утечкам газа к востоку от датского острова Борнхольм. Ударные волны были обнаружены на расстоянии до 800 миль", — пишет издание.

Трубы после повреждений выпускают газ в море, что говорит о том, что "Северный поток-1" вряд ли заработает этой зимой. ФРГ, Дания и Швеция уже заявили, что диверсия — единственное правдоподобное объяснение беспрецедентного повреждения газопроводов.

Киев и Варшава уже обвинили Россию, не предоставив доказательств. Некоторые "эксперты" утверждают, что РФ якобы повредила "Северный поток", чтобы продемонстрировать собственные возможности перед открытием нового газопровода в Польшу из Норвегии.

"Норвегия привела свои морские буровые установки в готовность к возможному нападению", — подытожило издание.