Авторы тезиса "Россия сама себя обстреливает" вышли на новый уровень.
The Times сообщает, что русские виновны в диверсии на "Северном потоке". По мнению издания, таким образом Москва "запугивает Польшу", которая накануне запустила газопровод из Норвегии.
РФ обвинили во взрыве собственных трубопроводов в Балтийском море с целью дестабилизации ЕС в разгар "энергетической войны".
"Трубопроводы были взорваны в результате подводных взрывов, таких же сильных, как небольшое землетрясение, что привело к трём крупным утечкам газа к востоку от датского острова Борнхольм. Ударные волны были обнаружены на расстоянии до 800 миль", — пишет издание.
Трубы после повреждений выпускают газ в море, что говорит о том, что "Северный поток-1" вряд ли заработает этой зимой. ФРГ, Дания и Швеция уже заявили, что диверсия — единственное правдоподобное объяснение беспрецедентного повреждения газопроводов.
Киев и Варшава уже обвинили Россию, не предоставив доказательств. Некоторые "эксперты" утверждают, что РФ якобы повредила "Северный поток", чтобы продемонстрировать собственные возможности перед открытием нового газопровода в Польшу из Норвегии.
"Норвегия привела свои морские буровые установки в готовность к возможному нападению", — подытожило издание.
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