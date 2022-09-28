Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Меркель призвала западных политиков серьёзно относиться к словам Путина
Эксперт: ремонт "Северных потоков" обойдётся в десятки млн евро и займет года
Ополченец из Ростова: ВСУ устроили расправу над мирными жителями под Харьковом
Сенатор Климов: уехавшие из РФ без нарушения закона граждане смогут вернуться
МИД Украины призвал ЕС и НАТО предоставить Киеву дальнобойную артиллерию
Китайский аналитик Лю Хун счёл ЧП на "Северных потоках" диверсиями Польши и США
Килинкаров: Киев сам сделал всё для того, чтобы референдумы состоялись
Рогов призвал ввести контртеррористический статус в Запорожской области
Карпентер: Украина — последний пункт в списке вызванных США кровавых трагедий

Киев: новые дроны России создали серьёзные проблемы для ПВО Украины

Силовые структуры

Использование ВС РФ новых ударных дронов "Герань-1" и "Герань-2" создало серьёзные проблемы для Киева.

Об этом сообщил член комитета украинской Рады по вопросам национальной безопасности и разведки Сергей Рахманин.

Он отметил, что зенитчики ВСУ не могут обеспечить защиту от этих беспилотных аппаратов.

"Россияне стали достаточно эффективно использовать боевые дроны. Речь идёт об иранских "мохаджерах" и "шахедах", прежде всего, с которыми наша противовоздушная оборона ещё учится бороться соответствующим образом", — в эфире "Радио НВ" сказал нардеп.

Он подчеркнул, что сейчас есть необходимость в получении нужных противодронных средств и систем противовоздушной обороны в целом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
Глава ВГА Сальдо: объявления независимости Херсонской области не будет

Согласно заявлению главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, власти региона не планируют объявлять о своей независимости после того, как будут оглашены итоги референдума по вхождению в состав РФ.

Глава ВГА Сальдо: объявления независимости Херсонской области не будет
Союзные войска взяли в плен военных ВСУ, участвовавших в штурме Красного Лимана
Силовые структуры
Союзные войска взяли в плен военных ВСУ, участвовавших в штурме Красного Лимана
Силовые структуры
ВСУ остались без зимней боевой экипировки из-за мобилизации на Украине
Силовые структуры
Стрелков заявил, что РФ проведёт несколько волн мобилизации
Соломон Соловьев Знак зодиака 28 сентября: знаменитые Весы Соломон Соловьев Андрей Николаев Ядерное сдерживание: что мешает победе России на Украине Андрей Николаев Сергей Лебедев В назидание государственным ставленникам Запада: дом родной не для них Сергей Лебедев
Власть
Референдумы по присоединению к РФ состоялись. Дальнейший сценарий известен
Силовые структуры
Залужный заявил, что текущим конфликтом борьба РФ и Украины не завершится
Рогов: хозяева Зеленского готовят ему замену
Мир. Новости мира
Рогов: хозяева Зеленского готовят ему замену
Последние материалы
Сенатор Климов: уехавшие из РФ без нарушения закона граждане смогут вернуться
Киев: новые дроны России создали серьёзные проблемы для ПВО Украины
МИД Украины призвал ЕС и НАТО предоставить Киеву дальнобойную артиллерию
Килинкаров: Киев сам сделал всё для того, чтобы референдумы состоялись
Китайский аналитик Лю Хун счёл ЧП на "Северных потоках" диверсиями Польши и США
Рогов призвал ввести контртеррористический статус в Запорожской области
Карпентер: Украина — последний пункт в списке вызванных США кровавых трагедий
Fox News: если США взорвали русский газопровод, РФ оставит мир без интернета
Нармания: РФ не сможет позволить себе проиграть войну с коллективным Западом
Марочко: у Часова Яра наблюдается усиление подразделений ВСУ за счёт РСЗО HIMARS
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников