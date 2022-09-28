Киев: новые дроны России создали серьёзные проблемы для ПВО Украины

Использование ВС РФ новых ударных дронов "Герань-1" и "Герань-2" создало серьёзные проблемы для Киева.

Об этом сообщил член комитета украинской Рады по вопросам национальной безопасности и разведки Сергей Рахманин.

Он отметил, что зенитчики ВСУ не могут обеспечить защиту от этих беспилотных аппаратов.

"Россияне стали достаточно эффективно использовать боевые дроны. Речь идёт об иранских "мохаджерах" и "шахедах", прежде всего, с которыми наша противовоздушная оборона ещё учится бороться соответствующим образом", — в эфире "Радио НВ" сказал нардеп.

Он подчеркнул, что сейчас есть необходимость в получении нужных противодронных средств и систем противовоздушной обороны в целом.