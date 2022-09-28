Использование ВС РФ новых ударных дронов "Герань-1" и "Герань-2" создало серьёзные проблемы для Киева.
Об этом сообщил член комитета украинской Рады по вопросам национальной безопасности и разведки Сергей Рахманин.
Он отметил, что зенитчики ВСУ не могут обеспечить защиту от этих беспилотных аппаратов.
"Россияне стали достаточно эффективно использовать боевые дроны. Речь идёт об иранских "мохаджерах" и "шахедах", прежде всего, с которыми наша противовоздушная оборона ещё учится бороться соответствующим образом", — в эфире "Радио НВ" сказал нардеп.
Он подчеркнул, что сейчас есть необходимость в получении нужных противодронных средств и систем противовоздушной обороны в целом.
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