Власти Запорожской области не будут объявлять частичную мобилизацию или призывать граждан на службу в армию после присоединения к РФ. Об этом заявил руководитель военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.
В интервью URA.RU он отметил, что предварительные устные договорённости по этому поводу уже достигнуты с российским правительством. Балицкий подчеркнул: официальные документы пока не оформлены.
Как пояснил глава администрации, после вхождения Запорожской области в состав РФ на территории региона начнётся "переходный этап", который не предполагает проведение призывных кампаний.
"Только добровольческая деятельность будет идти", — указал он.
21 сентября российский лидер Владимир Путин, выступая с обращением по поводу ситуации в республиках Донбасса, объявил частичную мобилизацию в стране. По информации Минобороны РФ, на службу планируется призвать 300 тысяч резервистов.
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Согласно заявлению главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, власти региона не планируют объявлять о своей независимости после того, как будут оглашены итоги референдума по вхождению в состав РФ.