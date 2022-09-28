Балицкий: в Запорожской области не будет призыва в армию и частичной мобилизации

Власти Запорожской области не будут объявлять частичную мобилизацию или призывать граждан на службу в армию после присоединения к РФ. Об этом заявил руководитель военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

В интервью URA.RU он отметил, что предварительные устные договорённости по этому поводу уже достигнуты с российским правительством. Балицкий подчеркнул: официальные документы пока не оформлены.

Как пояснил глава администрации, после вхождения Запорожской области в состав РФ на территории региона начнётся "переходный этап", который не предполагает проведение призывных кампаний.

"Только добровольческая деятельность будет идти", — указал он.

21 сентября российский лидер Владимир Путин, выступая с обращением по поводу ситуации в республиках Донбасса, объявил частичную мобилизацию в стране. По информации Минобороны РФ, на службу планируется призвать 300 тысяч резервистов.