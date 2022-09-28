Российская армия продолжает специальную военную операцию по освобождению Донбасса. По сообщению представителей Министерства обороны РФ, Воздушно-космические силы Российской Федерации поразили пункты временной дислокации тактической группы "Чайка". Она входит в состав 36-й бригады морской пехоты ВСУ на острове Хортица и 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Запорожья.
В результате уничтожено больше 100 украинских боевиков и 20 единиц военной техники.
Также сообщается о том, что армия России атаковала 28-ю механизированную и 59-ю мотопехотную бригаду ВСУ. Успешные боевые действия ВС РФ привели к ликвидации более 90 солдат и 18 единиц техники ВСУ под Николаевом.
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С наступлением холодов в рядах украинской армии назрела проблема нехватки зимнего обмундирования.