МО: ВКС России уничтожили свыше 100 боевиков Украины в районе Запорожья

Российская армия продолжает специальную военную операцию по освобождению Донбасса. По сообщению представителей Министерства обороны РФ, Воздушно-космические силы Российской Федерации поразили пункты временной дислокации тактической группы "Чайка". Она входит в состав 36-й бригады морской пехоты ВСУ на острове Хортица и 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Запорожья.

В результате уничтожено больше 100 украинских боевиков и 20 единиц военной техники.

Также сообщается о том, что армия России атаковала 28-ю механизированную и 59-ю мотопехотную бригаду ВСУ. Успешные боевые действия ВС РФ привели к ликвидации более 90 солдат и 18 единиц техники ВСУ под Николаевом.