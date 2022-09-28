Минобороны: ВС России ликвидировали более 90 солдат ВСУ под Николаевом

Представители Минобороны РФ сообщили, что в ходе военной спецоперации по принуждению к миру на Украине Вооружённые силы Российской Федерации атаковали 28-ю механизированную и 59-ю мотопехотную бригады ВСУ, пункт дислокации иностранных наёмников.

По информации ведомства, цели находились в районе Николаева. В министерстве отметили, что российские солдаты ликвидировали 18 единиц техники.

"Уничтожено свыше 90 военнослужащих и боевиков", — подчеркнули в МО.

Ранее в Минобороны России рассказали о провальном наступлении украинской армии на Красный Лиман.