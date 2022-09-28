Представители Минобороны РФ сообщили, что в ходе военной спецоперации по принуждению к миру на Украине Вооружённые силы Российской Федерации атаковали 28-ю механизированную и 59-ю мотопехотную бригады ВСУ, пункт дислокации иностранных наёмников.
По информации ведомства, цели находились в районе Николаева. В министерстве отметили, что российские солдаты ликвидировали 18 единиц техники.
"Уничтожено свыше 90 военнослужащих и боевиков", — подчеркнули в МО.
Ранее в Минобороны России рассказали о провальном наступлении украинской армии на Красный Лиман.
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С наступлением холодов в рядах украинской армии назрела проблема нехватки зимнего обмундирования.