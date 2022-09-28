На Краснолиманском направлении очень напряжённая ситуация.
ВСУ выслали разведчиков к н. п. Торское со стороны н. п. Колодёзи. Об этом сообщает военкор Семён Пегов.
Разведгруппу выявили и отбросили. Но у Колодезей бандеровцы выстроили штурмовые отряды и технику для наступления на Торское, отметил военный журналист.
Торское — это основная дорожная развязка, по ней можно добраться в Красный Лиман и Дробышево. Если российская армия потеряет над ней контроль — группировки объединённых сил рискуют там попасть в окружение, подытожил Пегов.
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