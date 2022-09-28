ВСУ готовят прорыв на Торское под Красным Лиманом

На Краснолиманском направлении очень напряжённая ситуация.

ВСУ выслали разведчиков к н. п. Торское со стороны н. п. Колодёзи. Об этом сообщает военкор Семён Пегов.

Разведгруппу выявили и отбросили. Но у Колодезей бандеровцы выстроили штурмовые отряды и технику для наступления на Торское, отметил военный журналист.

Торское — это основная дорожная развязка, по ней можно добраться в Красный Лиман и Дробышево. Если российская армия потеряет над ней контроль — группировки объединённых сил рискуют там попасть в окружение, подытожил Пегов.