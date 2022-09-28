ВСУ выстроили штурмовые колонны к Торскому и готовят прорыв под Красным Лиманом

Накануне ВСУ прощупывали оборону российской армии и пытались захватить село Торское. Это делалось для взятия под контроль дороги Красный Лиман — Сватово. Однако противник был отброшен, сообщает военкор Семён Пегов.

Сейчас ВСУ выстраивают штурмовые колонны для движения по направлению к Торскому под Красным Лиманом, пишет Telegram-канал WarGonzo.

"Торское является логистическим узлом, дорожной развязкой, откуда снабжаются наши группировки в Дробышево и в Красном Лимане. Получится, что противник со стороны севера выйдет на Красный Лиман и попробует взять Торское", — доложил Пегов.

По его словам, противник хочет атаковать село из лесного массива, окружающего Ямполь.

"Это и есть те самые клещи, в которые могут попасть Красный Лиман и Дробышево. Обстановка крайне тяжёлая", — отметил военкор по поводу угрозы окружения.

Сообщается о готовности российских войск встретить вражеские силы. Наша армия в курсе ситуации и готовится дать отпор.