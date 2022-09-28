WarGonzo: ВСУ нанесли удар по Торскому новым оружием НАТО

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по населённому пункту Торское новым натовским оружием. Об этом сообщил в своём Telegram-канале военный журналист, автор проекта WarGonzo Семён Пегов.

Репортёру удалось сделать кадры кассетных боеприпасов НАТО, которые начинены противотанковыми минами-маячками.

На минах чётко видна иностранная маркировка. В отличие от других кассет — на этих установлены специальные антенны, которые при соприкосновении с металлом приводят мину в действие, при этом кумулятивная струя бьёт прямо под дно танка, боевой машины пехоты (БМП) или бронетранспортёра (БТР) и выжигает всё внутри.

Так объяснили бойцы на месте, добавил военкор.

Судя по всему, дистанционное минирование противотанковой миной DM-1399 происходит с помощью кассетных ракет РСЗО "HIMARS", точнее, в данном случае немецкой его версии "MARS-II", предположил один из экспертов.