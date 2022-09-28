Кадры ближнего боя: боец союзных сил против группы боевиков ВСУ

В Сети часто демонстрируется, как бойцы сил РФ и ЛДНР с честью и доблестью выполняют свой долг и защищают родную землю от неонацистов.

Издание "Русская Весна" представило кадры, где солдат объединённой армии вступил в неравный бой против группы националистов киевского режима.

В ближнем бою с четырьмя боевиками ВСУ граната от ополченца прилетает точно под ноги бандеровцам.

Врагу остаётся забрать раненых нацистов и бежать.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.