В Сети часто демонстрируется, как бойцы сил РФ и ЛДНР с честью и доблестью выполняют свой долг и защищают родную землю от неонацистов.
Издание "Русская Весна" представило кадры, где солдат объединённой армии вступил в неравный бой против группы националистов киевского режима.
В ближнем бою с четырьмя боевиками ВСУ граната от ополченца прилетает точно под ноги бандеровцам.
Врагу остаётся забрать раненых нацистов и бежать.
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С наступлением холодов в рядах украинской армии назрела проблема нехватки зимнего обмундирования.