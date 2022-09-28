Русская армия уничтожает позиции боевиков ВСУ на Запорожье

Объединённая армия РФ и сил Донбасса продолжает освобождать от националистов Запорожскую область.

Об этом сообщили военные корреспонденты издания "Русская Весна" и опубликовали видео уничтожения позиций бандеровцев при помощи противотанковой управляемой ракеты.

Военкоры сообщили также, что ракетой из противотанкового ракетного комплекса на Запорожском направлении поражён наблюдательный пункт боевиков ВСУ. Здание обрушено.

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