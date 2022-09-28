Газета New York Times пишет об ощутимых потерях "измотанных" ВСУ под Лиманом в Краматорском районе Донецкой области.
Издание США сообщает, что инициатива на Украине принадлежит ВСУ, однако противостояние приняло затяжной характер из-за равных сил противников.
Авторы издания называют Лиман и Бахмут ключевыми точками в битве за Донбасс.
ВСУ стремятся захватить важный для снабжения ВС РФ железнодорожный узел Лиман, а россияне наступают на Бахмут. Если российской армии удастся взять Бахмут, она получит плацдарм для атак на Славянск и Краматорск.
Руководство ВСУ признаёт, что даже системы HIMARS не в состоянии нанести критический ущерб российским путям снабжения. В статье делается предположение о том, РФ адаптировалась к западному оружию и лучше скрывает склады с боеприпасами.
В Бахмуте ВС РФ атакуют по двум направлениям. Отряды ВСУ находятся в измотанном состоянии, подвергаются обстрелам с востока и юга и терпят ощутимые потери.
Ранее сообщалось, что командование ВСУ признало бесполезность HIMARS в боях за Артёмовск.
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