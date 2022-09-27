NYT: командование ВСУ признало бесполезность HIMARS в боях за Артёмовск

Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Бахмуте (Артёмовске) заявило недавно, что даже наличие поставляемых США ракетных систем, таких как HIMARS, существенно не смогло повлиять на линии снабжения российской армии. Об этом пишет издание The New York Times.

По его информации, в руководстве ВСУ сделали вывод, что к появлению у противника западных РСЗО союзные силы смогли успешно адаптироваться. Так, российские военные смогли перераспределить склады боеприпасов, что сделало их менее уязвимыми для атак ВСУ.

Союзные силы освобождают города постепенно и оттесняют ВСУ, поражая технику и личный состав противника, отмечает газета.

Ранее в США признали, что ВСУ несут огромные потери в битве на юге Украины.