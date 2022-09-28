Политолог Трухачев о угрозе атаки Польши на Калининградскую область: "Да, могут"

Политолог Вадим Трухачев считает Польшу опасным врагом России. Он не исключает планов поляков атаковать Калининградскую область.

Преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев уверен, что Польша может воспользоваться ситуацией и проявить свою многовековую русофобию в отношении самого западного региона РФ.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что взрывы на "Северных потоках" — это ответ США на референдумы.

"Не стоит считать, будто у Польши отсутствует своя политическая воля и они лишь исполняют желания американцев", — цитирует слова Трухачева Телеканал "360".

Он убеждён, что русофобия прочно засела в сознании польской элиты.

"Сама по себе Польша вполне может реально угрожать России, например, нападением на Калининградскую область. Не надо недооценивать способности поляков в один нехороший день это сделать. Да, могут", — выразил своё мнение эксперт.

Трухачев напомнил, что Польша намерена увеличить численность своей армии до 400 тысяч человек.