Политолог Вадим Трухачев считает Польшу опасным врагом России. Он не исключает планов поляков атаковать Калининградскую область.
Преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев уверен, что Польша может воспользоваться ситуацией и проявить свою многовековую русофобию в отношении самого западного региона РФ.
Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что взрывы на "Северных потоках" — это ответ США на референдумы.
"Не стоит считать, будто у Польши отсутствует своя политическая воля и они лишь исполняют желания американцев", — цитирует слова Трухачева Телеканал "360".
Он убеждён, что русофобия прочно засела в сознании польской элиты.
"Сама по себе Польша вполне может реально угрожать России, например, нападением на Калининградскую область. Не надо недооценивать способности поляков в один нехороший день это сделать. Да, могут", — выразил своё мнение эксперт.
Трухачев напомнил, что Польша намерена увеличить численность своей армии до 400 тысяч человек.
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