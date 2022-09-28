Спецслужбы ФРГ: если "Северные потоки" быстро не отремонтировать, потеряем

Спецслужбы Германии считают, что повреждённые ветки "Северных потоков" могут не заработать, если их сразу не ремонтировать. Солёная вода может разъесть трубы, сообщает издание EADaily со ссылкой на немецкое правительство.

ФРГ сегодня пытается анализировать ситуацию вместе с властями Дании и Швеции, но проводить исследования на довольно большой глубине трудно.

Одна из версий атаки на "Северные потоки" — установка боевыми водолазами взрывчатки к трубам газопроводов. EADaily отмечает, ссылаясь на немецкие СМИ, что отверстия в трубах чрезвычайно велики.

Как сообщалось в западной прессе, к утечке газа на "СП-1" и "СП-2" привели диверсии. Такой версии придерживаются и почти все европейские политики. Напомним, ранее Геологическая служба Дании и Гренландии зафиксировала в районе трубопроводов мощные колебания.