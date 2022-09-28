США разрешили ВСУ наносить удары по присоединённым к РФ территориям Украины

Вашингтон дал добро Украине на то, чтобы ВСУ атаковали с помощью американского оружия территории, которые Россия признала своими после проведения референдумов.

Позицию США в этом вопросе озвучил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы дали ясно понять, что когда дело заходит об определенных системах с увеличенным радиусом действия, эти системы могут использоваться на суверенной территории Украины. Когда и если произойдет присоединение, как мы ожидаем, эти (освобождённые РФ) территории, останутся украинскими", — объяснил Нед Прайс.

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что референдумы не остановят наступление ВСУ.