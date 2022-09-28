Стрелков назвал вредительством свободный выпуск дезертиров за границу РФ

Экс-министр обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Стрелков считает, что нужно препятствовать свободному выпуску дезертиров за границу РФ.

Он отметил, что сейчас в сети активно поддерживается бегство дезертиров за границу. По его мнению, это является саботажем как со стороны граждан, так и государственной власти РФ. Несмотря на объявленную частичную мобилизацию в стране, границы РФ не закрыты. Кроме того, публично объявляется о том, что никого не задерживают при их пересечении, потому что "нет правовых оснований".

Эксперт считает, что действия силовых органов попадают под статью Уголовного кодекса "Преступное бездействие". В результате тысячи военнообязанных граждан РФ покидают территорию страны.

"А когда военное положение всё-таки (это неизбежно) будет с большим опозданием объявлено, и правовые основания для задержания дезертирующих граждан появятся, будет уже поздно: несколько сотен тысяч молодых здоровых мужчин будут сидеть в пивнушках в Европе и Азии, и, потягивая холодное баварское, злорадно обсуждать демонстрируемые по телевизору и в интернете кадры того, как российская армия, умываясь кровью, с трудом перемалывает вражеские силы", — возмутился Стрелков в своём Telegram-канале.

Он предостерёг, что в дальнейшем значительная часть дезертиров может быть использована против РФ её противниками.

"Я не помню ни одного случая, чтобы власти хоть одного европейского государства во время 1-й и 2-й Мировых войн столь наплевательски-лояльно относились к бегству боеспособных и трудоспособных мужчин от мобилизации", — отметил он.

Стрелков считает, что дезертиров следует отправлять на штрафные работы на фронт либо задействовать в тяжёлых производствах, необходимых армии. Он добавил, что свободный выпуск таких граждан из страны — "вредительство и никак иначе".