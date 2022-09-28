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Стрелков назвал вредительством свободный выпуск дезертиров за границу РФ

Силовые структуры

Экс-министр обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Стрелков считает, что нужно препятствовать свободному выпуску дезертиров за границу РФ.

Стрелков назвал вредительством свободный выпуск дезертиров за границу РФ

Он отметил, что сейчас в сети активно поддерживается бегство дезертиров за границу. По его мнению, это является саботажем как со стороны граждан, так и государственной власти РФ. Несмотря на объявленную частичную мобилизацию в стране, границы РФ не закрыты. Кроме того, публично объявляется о том, что никого не задерживают при их пересечении, потому что "нет правовых оснований".

Эксперт считает, что действия силовых органов попадают под статью Уголовного кодекса "Преступное бездействие". В результате тысячи военнообязанных граждан РФ покидают территорию страны.

"А когда военное положение всё-таки (это неизбежно) будет с большим опозданием объявлено, и правовые основания для задержания дезертирующих граждан появятся, будет уже поздно: несколько сотен тысяч молодых здоровых мужчин будут сидеть в пивнушках в Европе и Азии, и, потягивая холодное баварское, злорадно обсуждать демонстрируемые по телевизору и в интернете кадры того, как российская армия, умываясь кровью, с трудом перемалывает вражеские силы", — возмутился Стрелков в своём Telegram-канале.

Он предостерёг, что в дальнейшем значительная часть дезертиров может быть использована против РФ её противниками.

"Я не помню ни одного случая, чтобы власти хоть одного европейского государства во время 1-й и 2-й Мировых войн столь наплевательски-лояльно относились к бегству боеспособных и трудоспособных мужчин от мобилизации", — отметил он.

Стрелков считает, что дезертиров следует отправлять на штрафные работы на фронт либо задействовать в тяжёлых производствах, необходимых армии. Он добавил, что свободный выпуск таких граждан из страны — "вредительство и никак иначе".

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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