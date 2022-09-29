Мирошник: Народная милиция ЛНР должна стать одним целым с российской армией

Народная милиция ЛНР должна объединиться с армией России. С таким заявлением выступил посол республики в Москве Родион Мирошник.

По его словам, интеграцию нужно провести после окончательного вхождения Луганской Народной Республики в состав РФ.

В интервью РИА Новости он отметил, что Народную милицию ЛНР в будущем следует рассматривать в качестве полноправного участника всех процессов, в которые вовлечены Вооружённые силы России.

"Луганская Народная милиция должна стать одним целым с ВС РФ", — считает посол.