Народная милиция ЛНР должна объединиться с армией России. С таким заявлением выступил посол республики в Москве Родион Мирошник.
По его словам, интеграцию нужно провести после окончательного вхождения Луганской Народной Республики в состав РФ.
В интервью РИА Новости он отметил, что Народную милицию ЛНР в будущем следует рассматривать в качестве полноправного участника всех процессов, в которые вовлечены Вооружённые силы России.
"Луганская Народная милиция должна стать одним целым с ВС РФ", — считает посол.
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