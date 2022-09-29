Ракета "Искандер" армии России уничтожает штаб ВСУ под Изюмом

Предоставлено видео, как ракета "Искандер-М" уничтожает штаб ВСУ под Изюмом

Продолжаются боевые действия в СВО на Изюмском направлении.

Издание "Русская Весна" со ссылкой на военных корреспондентов демонстрирует очередной видеоролик успешных действий российской армии против боевиков ВСУ.

На кадрах можно видеть, как ракета "Искандер-М" подразделений армии России уничтожает штаб Вооружённых сил Украины под Изюмом.

Ранее член совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в регион для участия в боевых действиях направляются более 450 элитных бойцов из подразделений спецназа ВСУ.

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