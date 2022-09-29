По военным целям в Днепропетровске и Запорожье ВС РФ нанесена серия ударов

В ночь на 29 сентября российская армия продолжила нанесение ударов по военным объектам на территории Украины.

По данным "Военного обозрения" прилёты зафиксированы в Днепропетровске и Запорожье. При этом в Запорожье прогремело около восьми взрывов, есть возгорания. Удары нанесены по объектам, где размещались личный состав и техника ВСУ.

Военной целью в Днепропетровске также стало место дислокации украинских войск. Уничтожено и хранилище с топливом, которое использовалось для нужд ВСУ. На месте удара вспыхнул сильный пожар.

Накануне вечером, 28 сентября, взрывы прогремели в Днепропетровске и Кривом Роге.