В ночь на 29 сентября российская армия продолжила нанесение ударов по военным объектам на территории Украины.
По данным "Военного обозрения" прилёты зафиксированы в Днепропетровске и Запорожье. При этом в Запорожье прогремело около восьми взрывов, есть возгорания. Удары нанесены по объектам, где размещались личный состав и техника ВСУ.
Военной целью в Днепропетровске также стало место дислокации украинских войск. Уничтожено и хранилище с топливом, которое использовалось для нужд ВСУ. На месте удара вспыхнул сильный пожар.
Накануне вечером, 28 сентября, взрывы прогремели в Днепропетровске и Кривом Роге.
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