Вооружённые силы РФ продолжают развивать наступление на херсонском направлении. Об этом заявил руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
По его словам, полк "Север" под руководством Хасмагомеда Магомадова подавляет сопротивление украинских военных в районе Херсона.
Он добавил, что российское командование уделяет большое внимание проработке стратегии. Как пояснил Кадыров, на этом этапе спецоперации просчитываются все факторы наступления ВС РФ, в том числе мельчайшие детали.
"Воины приступают к непосредственной ликвидации противника", — отметил глава Чечни.
Ранее Кадыров сообщил, что союзные силы при поддержке спецназа "Ахмат" отбили атаку украинской армии в посёлке Спорное Донецкой Народной Республики. Нападающие нейтрализованы, указал политик.
Он также подчеркнул: войска РФ и ЛДНР по-прежнему контролируют этот населённый пункт, не позволяя солдатам ВСУ продвигаться вперёд.
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