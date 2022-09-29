Глава Чечни Кадыров: полк "Север" подавляет сопротивление ВСУ в районе Херсона

Вооружённые силы РФ продолжают развивать наступление на херсонском направлении. Об этом заявил руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

По его словам, полк "Север" под руководством Хасмагомеда Магомадова подавляет сопротивление украинских военных в районе Херсона.

Он добавил, что российское командование уделяет большое внимание проработке стратегии. Как пояснил Кадыров, на этом этапе спецоперации просчитываются все факторы наступления ВС РФ, в том числе мельчайшие детали.

"Воины приступают к непосредственной ликвидации противника", — отметил глава Чечни.

Ранее Кадыров сообщил, что союзные силы при поддержке спецназа "Ахмат" отбили атаку украинской армии в посёлке Спорное Донецкой Народной Республики. Нападающие нейтрализованы, указал политик.

Он также подчеркнул: войска РФ и ЛДНР по-прежнему контролируют этот населённый пункт, не позволяя солдатам ВСУ продвигаться вперёд.