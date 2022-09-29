В США идёт массовый набор наёмников для "работы" на Украине

В Соединённых Штатах своя мобилизация. Сейчас там идёт массовый набор боевиков-наёмников для "работы" на Украине.

За участия в боевых действиях обещают платить по двойному тарифу. Предпочтение отдают тем, кто владеет советским стрелковым оружием и за плечами имеет боевой опыт в Восточной Европе (не менее пяти лет).

Если говорить о цифрах, то гражданам США обещают платить до 2 тысяч долларов в сутки. Всё это подразумевает "высокорисковые" задачи для "специалистов".

Издание "Русская Весна" сообщает, что объявление о наборе размещено на сайте рекрутингового агентства для американских силовых структур 27 сентября и даже размещено на главной странице.