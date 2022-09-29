Кнутов: Запад не просто так говорит о "ядерных ударах"

По всей вероятности, западные политики не очень осознают все последствия после применения ядерного оружия.

Об этом сообщил директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.

"Были угрозы и со стороны руководства США, и от различных конгрессменов американских, которые призывали нанести ядерный удар по Крыму, по Севастополю, по территории России. Лиз Трасс прямо сказала — если что, я нажму красную кнопку, не задумываясь", — в интервью изданию "Украина.ру" заявил аналитик.

Однако самое тревожное то, что Запад не просто так говорит о ядерном оружии. Ведь существует реальная возможность тайной передачи ЯО киевской власти.

Это могут сделать и американцы, и британцы. Причём, они не будут об этом заявлять. Просто передадут это оружие и никто знать об этом не будет, подытожил Кнутов.