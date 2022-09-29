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Перенджиев: украинские власти находятся в Киеве в командировке

Силовые структуры

Член экспертного совета "Офицеров России" Александр Перенджиев прокомментировал обстрел Вооружёнными силами Украины колонны беженцев под Харьковом.

Перенджиев: украинские власти находятся в Киеве в командировке

Ранее глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что в результате ударов со стороны ВСУ по колонне беженцев в Харьковской области погибли около 30 человек.

По словам Перенджиев, террористические акты Киева против собственных граждан вызваны "комплексом оккупанта".

"Находясь в собственной стране, они ведут себя как оккупанты", — сообщил эксперт в беседе с изданием Народные новости.

Он отметил, что киевский режим управляется Западом, поэтому украинские лидеры чувствуют себя в Киеве, как в командировке. Они стали оккупационным режимом для своей страны, поэтому используют террористические методы для устранения собственных граждан, добавил Перенджиев.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
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