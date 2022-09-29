Минобороны РФ: мобилизованные граждане будут оборонять освобождённые территории

Официальные представители Минобороны России рассказали о задачах добровольцев и частично мобилизованных граждан, которые примут участие в спецоперации по принуждению к миру в Донбассе и на Украине.

По информации ведомства, после тактической подготовки военные будут отвечать за ситуацию на подконтрольных России территориях.

"Приступят к выполнению задач по обороне", — добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Хакасии ошибочно призвали шесть человек, включая мужчину с кистами в мозге и многодетных отцов.