Официальные представители Минобороны России рассказали о задачах добровольцев и частично мобилизованных граждан, которые примут участие в спецоперации по принуждению к миру в Донбассе и на Украине.
По информации ведомства, после тактической подготовки военные будут отвечать за ситуацию на подконтрольных России территориях.
"Приступят к выполнению задач по обороне", — добавили в министерстве.
Ранее сообщалось, что в Хакасии ошибочно призвали шесть человек, включая мужчину с кистами в мозге и многодетных отцов.
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ВСУ продолжают наступать в Харьковской области на Красный Лиман, откуда можно атаковать Лисичанск в ЛНР. Но Минобороны РФ как будто этого не замечает.