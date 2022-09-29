Сивков заявил, что неопытных запасников нельзя отправлять на передовую

Призванные в рамках частичной мобилизации резервисты без боевого опыта не нужны на линии фронта. Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков. По его мнению, неподготовленные запасники ослабят войска и создадут лишние проблемы в личном составе.

Сивков убеждён, что на фронте нужны люди с боевым опытом и хорошей подготовкой. Мобилизованных следует отправить для защиты границ России в тылу, а также для контроля стратегических объектов в центральной части страны.

"Основное предназначение этого 300-тысячного контингента будет использование его на линии оборонительной, для задач территориальной обороны и прикрытия границ Российской Федерации", — указал эксперт в эфире телеканала "День".