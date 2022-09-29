Леонков назвал артиллерию самым эффективным родом войск в СВО на Украине

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, Сухопутные войска составляют основу Вооружённых сил России.

"Мы всё-таки сухопутная держава, хотя имеем выход к трём океанам", — указал эксперт в беседе с "МК".

Леонков объяснил, что именно Сухопутные войска прикрывают танки, артиллерию, реактивные системы залпового огня и остальные виды ВС РФ. Однако в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине основной боевой вклад вносит артиллерия.

"Если взглянуть на поражённые объекты и ликвидацию вражеской боевой силы, то главной силой, обеспечивающей ведение боевых действий как в обороне, так и в наступлении, является артиллерия", — считает Леонков.