По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, Сухопутные войска составляют основу Вооружённых сил России.
"Мы всё-таки сухопутная держава, хотя имеем выход к трём океанам", — указал эксперт в беседе с "МК".
Леонков объяснил, что именно Сухопутные войска прикрывают танки, артиллерию, реактивные системы залпового огня и остальные виды ВС РФ. Однако в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине основной боевой вклад вносит артиллерия.
"Если взглянуть на поражённые объекты и ликвидацию вражеской боевой силы, то главной силой, обеспечивающей ведение боевых действий как в обороне, так и в наступлении, является артиллерия", — считает Леонков.
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