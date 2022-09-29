Подоляка заявил, что ВС РФ "похоронили" планы ВСУ по наступлению на Херсон

Киевский режим вынужден попрощаться со своими планами нападения на Херсонскую область. Об этом заявил военный журналист Юрий Подоляка.

Он отметил, что успехи российской армии на так называемом Андреевском плацдарме, который был ключевым местом для ВСУ, "снесли почти в ноль" данную локацию. Теперь украинские войска не наступают, а готовят оборону на северном берегу реки Ингулец, указал Подоляка.

"Украинские паблики со ссылкой на британскую разведку пишут, что российские войска после утверждения результатов референдумов могут перейти в контрнаступление, и для этого готовятся очень серьёзные резервы", — объявил журналист в программе "Большая игра" на Первом канале.