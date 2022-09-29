Президент Украины Владимир Зеленский нарисовал безрадостную картину, которая, по его мнению, ждёт россиян после присоединения к РФ ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Украинский лидер обратился к гражданам РФ накануне церемонии празднования вхождения в состав РФ новых территорий.
"Россия не получит новую территорию Украины. Россия присоединит себя к той катастрофе, которую она принесла на оккупированные территории. Россия присоединит себя к так называемым ДНР и ЛНР", — сказал президент Укрианы.
Зеленский предупредил россиян о том, что Россия лишится последних институтов нормальной государственности и экономики. Он уверен, что в России появятся "пыточные".
"Только так теперь будет работать российская полиция, российские спецслужбы", — заявил глава Украины.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский 30 сентября созовёт срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО).
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