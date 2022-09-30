Ракетный удар по Днепропетровску оставил части ВСУ без боеприпасов и транспорта

Ночью 30 сентября ВКС РФ атаковали транспортное предприятие и несколько складов ВСУ с боеприпасами в Днепропетровске.

По данным российской разведки, уже некоторое время украинские боевики перевозили личный состав и вооружение на гражданских автобусах, так как союзники никогда не атакуют мирных жителей. Также в ангарах Днепропетровского АТП был организован временный склад военной техники.

Судя по видеороликам, которые публикуют в соцсетях жители города, сильный пожар на предприятии сопровождается детонацией снарядов, а значит киевскому режиму будет трудно заявить, что ракеты попали в мирный объект.

Раннее военный эксперт предположил, что битва за Красный Лиман станет новым генеральным сражением.