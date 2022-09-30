Ночью 30 сентября ВКС РФ атаковали транспортное предприятие и несколько складов ВСУ с боеприпасами в Днепропетровске.
По данным российской разведки, уже некоторое время украинские боевики перевозили личный состав и вооружение на гражданских автобусах, так как союзники никогда не атакуют мирных жителей. Также в ангарах Днепропетровского АТП был организован временный склад военной техники.
Судя по видеороликам, которые публикуют в соцсетях жители города, сильный пожар на предприятии сопровождается детонацией снарядов, а значит киевскому режиму будет трудно заявить, что ракеты попали в мирный объект.
Раннее военный эксперт предположил, что битва за Красный Лиман станет новым генеральным сражением.
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