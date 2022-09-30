Перед ВСУ стоит задача взять Лиман в день воссоединения Донбасса с РФ

Самая напряжённая обстановка сегодня в районе Лимана. ВСУ постараются любой ценой, не считаясь с большими потерями, добиться успеха на нескольких направлениях.

Об этом сообщает в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный.

Судя по своим действиям, националисты получили задачу блокировать Красный Лиман (ДНР) и взять его именно в день воссоединения Донбасса с Россией.

Враг для этого использует крупные силы, поддержку высокоточной западной артиллерии, задействованы западные средства разведки, отметил военкор.

По его словам, автотрасса Кременная — Лиман под огневым воздействием националистов.

Действия Киева ожидаемы и мотивированы. Бадеровцы пытаются максимально воздействовать на фронт до подхода резервов РФ, подытожил Поддубный.