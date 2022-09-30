БПЛА "Герань-2" из Ирана атаковали электроподстанцию в Новой Одессе

Иранские дроны "Герань-2" продолжают выполнение боевых задач в рамках специальной военной операции на Украине.

По данным издания "Военное обозрение", ночью удар был нанесён по военной цели в городе Новая Одесса Николаевской области, который расположен севернее областного центра вверх по течению реки Южный Буг. Украинская сторона сообщает о повреждении электроподстанции, на объекте вспыхнул пожар.

Также сообщается о нанесении и удара в Днепропетровске, где были поражены несколько десятков транспортных средств. Эта техника использовалась Киевом для переброски личного состава украинской армии на передовую линию фронта.