Иранские дроны "Герань-2" продолжают выполнение боевых задач в рамках специальной военной операции на Украине.
По данным издания "Военное обозрение", ночью удар был нанесён по военной цели в городе Новая Одесса Николаевской области, который расположен севернее областного центра вверх по течению реки Южный Буг. Украинская сторона сообщает о повреждении электроподстанции, на объекте вспыхнул пожар.
Также сообщается о нанесении и удара в Днепропетровске, где были поражены несколько десятков транспортных средств. Эта техника использовалась Киевом для переброски личного состава украинской армии на передовую линию фронта.
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