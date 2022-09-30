Пять человек тяжело ранены при ударе ВСУ по автоколонне в Запорожской области

Пять человек получили тяжёлые ранения в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на автомобильную колонну в Запорожской области. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

По его словам, неподалёку от места ЧП расположена Запорожская областная больница. Именно туда медики эвакуируют всех пострадавших, пояснил представитель ВГА. При этом он добавил, что медучреждение уже полностью заполнено ранеными.

Как пояснил Рогов, другие больницы тоже начинают оказывать помощь мирным жителям, которые получили травмы при обстреле со стороны ВСУ.

"Идут операции, врачи борются за жизнь как минимум пяти очень тяжёлых пациентов", — сказал член главного совета администрации в эфире "России 24".

Ранее сообщалось, что жертвами украинского удара по колонне машин стали 23 человека.