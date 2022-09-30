Представители Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что первые частично мобилизованные граждане РФ посетили зону военной спецоперации по принуждению к миру в Донбассе и на Украине.
"Сейчас они (солдаты. — Прим. ред.) проходят курс интенсивной боевой подготовки", — отметили в ведомстве.
По информации НМ ДНР, при обучении военных тренеры учитывают опыт недавних боевых действий.
Ранее в Минобороны России рассказали о задачах добровольцев и подлежащих частичной мобилизации граждан. Как подчеркнули в министерстве, эти солдаты будут оборонять подконтрольные РФ территории.
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