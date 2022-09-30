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В Кремле пообещали продолжить спецоперацию на Украине

Силовые структуры

Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что требования Москвы и задачи военной спецоперации России по принуждению к миру на Украине не изменились.

Как подчеркнул пресс-секретарь лидера РФ Владимира Путина, Киев не намерен вести переговоры с Москвой. Об этом украинские власти говорят постоянно, добавил Песков.

"Акцент делается на продолжении военной операции", — заключил представитель Кремля в ходе брифинга.

Ранее в Донецкой Народной Республике сообщили о прибытии первых мобилизованных россиян. Они в данный момент проходят курс боевой подготовки, отметили в Народной милиции.

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Автор: Евгения Васильева., Куратор: Александр Артамонов
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