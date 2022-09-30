Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что требования Москвы и задачи военной спецоперации России по принуждению к миру на Украине не изменились.
Как подчеркнул пресс-секретарь лидера РФ Владимира Путина, Киев не намерен вести переговоры с Москвой. Об этом украинские власти говорят постоянно, добавил Песков.
"Акцент делается на продолжении военной операции", — заключил представитель Кремля в ходе брифинга.
Ранее в Донецкой Народной Республике сообщили о прибытии первых мобилизованных россиян. Они в данный момент проходят курс боевой подготовки, отметили в Народной милиции.
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