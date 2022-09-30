Кнутов: ВС РФ надо избежать окружения, чтобы не проиграть ВСУ в Красном Лимане

Сообщается о сложной обстановке возле Красного Лимана. Данный населённый пункт имеет стратегическое значение, российские войска оставили Дробышево и Ямполь, чтобы не попасть в окружение. Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что в регион нужно подтягивать резервы. Это поможет удержать город и сохранить возможность доставки боеприпасов.

Нельзя допускать вероятность окружения российских войск, ВСУ делают попытки взять Красный Лиман любой ценой, чтобы вернуть территории.

"Это больше политическая акция, чем военная. Мы должны держаться, но это задача, которая должна быть выполнена, несмотря на потери. Мы должны исходить из военной целесообразности. А военная целесообразность может свестись к тому, что, возможно, нам придется оставить Красный Лиман. Этого не хотелось бы, потому что открывается дорога на Северодонецк и Лисичанск", — сообщил Кнутов изданию "Украина.ру".