Военкор Котенок: армия России перебрасывает подкрепление к Красному Лиману

Военный журналист Юрий Котенок сообщает со ссылкой на источники в российской армии, что на Краснолиманское направление перебрасывается подкрепление и начинается операция по деблокаде города.

Задача — нанести огневое поражение атакующим порядкам противника, очистить прилегающие коммуникации от мобильных групп Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые перерезали дороги, устраивают засады и наводят артиллерию и РСЗО на опорные пункты, отмечает репортёр в своём Telegram-канале.

По его словам, в операции по деблокированию этого участка обороны и изменению оперативно-тактической обстановки участвует 4 боевых тактических группы 58 армии ВС РФ, усиленные тяжёлой техникой. В воздух также поднята авиация Воздушно-космических войск России с тяжёлыми авиационными бомбами ФАБ-500 и 3000.