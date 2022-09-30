Военный журналист Юрий Котенок сообщает со ссылкой на источники в российской армии, что на Краснолиманское направление перебрасывается подкрепление и начинается операция по деблокаде города.
Задача — нанести огневое поражение атакующим порядкам противника, очистить прилегающие коммуникации от мобильных групп Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые перерезали дороги, устраивают засады и наводят артиллерию и РСЗО на опорные пункты, отмечает репортёр в своём Telegram-канале.
По его словам, в операции по деблокированию этого участка обороны и изменению оперативно-тактической обстановки участвует 4 боевых тактических группы 58 армии ВС РФ, усиленные тяжёлой техникой. В воздух также поднята авиация Воздушно-космических войск России с тяжёлыми авиационными бомбами ФАБ-500 и 3000.
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