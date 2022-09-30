Депутат ГД Гурулёв заявил о контроле ВС РФ группировки ВСУ в Красном Лимане

В Красном Лимане обстановка остаётся напряжённой. ВСУ взяли город в оперативное окружение и пытаются отрезать снабжение. Украинские войска наносят по позициям ВС РФ артиллерийские удары, применяют РСЗО, в том числе HIMARS.

Экс-командующий 58-й армией, генерал-лейтенант и депутат Госдумы Андрей Гурулёв сделал оптимистичное заявление о ситуации в этом районе.

По его словам, наша авиация и артиллерия контролируют ситуацию, вовлекая дополнительные резервы. Он отметил, что даже если Вооружённые силы Украины делают прорывы, это не повод для паники.

"Без паники. Победим в любом варианте", — прокомментировал Гурулёв.