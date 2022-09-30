В Красном Лимане обстановка остаётся напряжённой. ВСУ взяли город в оперативное окружение и пытаются отрезать снабжение. Украинские войска наносят по позициям ВС РФ артиллерийские удары, применяют РСЗО, в том числе HIMARS.
Экс-командующий 58-й армией, генерал-лейтенант и депутат Госдумы Андрей Гурулёв сделал оптимистичное заявление о ситуации в этом районе.
По его словам, наша авиация и артиллерия контролируют ситуацию, вовлекая дополнительные резервы. Он отметил, что даже если Вооружённые силы Украины делают прорывы, это не повод для паники.
"Без паники. Победим в любом варианте", — прокомментировал Гурулёв.
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В Красном Лимане складывается напряжённая ситуация, этот город находится в полукольце, сообщил руководитель ДНР Денис Пушилин.