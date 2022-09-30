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Перенджиев о ситуации вокруг Красного Лимана: "ВСУ не могут остановиться"

Силовые структуры

Член экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев в разговоре с Pravda.Ru оценил ситуацию вокруг Красного Лимана, который, по данным главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, ВСУ взяли в полукольцо.

Перенджиев о ситуации вокруг Красного Лимана: "ВСУ не могут остановиться"

"Украинская сторона пытается окружить Красный Лиман и полностью его взять. Я думаю, условно Зеленский, Вашингтон приказали получить контроль над этим стратегическим пунктом, чтобы армия могла двинуться дальше. Надо понимать, что ВСУ не могут остановиться посередине. В этом случае они проиграют", — сказал политолог.

По его словам, если Украина организует успешные атаки, военные получат в Красном Лимане устойчивое положение, что позволит накопить силы и продолжить наступление.

"С нашей стороны нужно готовить контрудар по тылу ВСУ и по линии, где они двигаются, откуда осуществляется обеспечение войск. Если этого не будет, Красный Лиман мы потеряем. В дальнейшем нам удастся его вернуть, но операция пройдёт намного сложнее", — заключил собеседник издания.

Ранее Пушилин рассказал о тревожной обстановке вокруг Красного Лимана. По словам чиновника, Киев пытается омрачить подписание договора о включении Донбасса в состав Российской Федерации.

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Автор: Евгения Васильева., Куратор: Александр Артамонов
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